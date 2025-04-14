84 yaşındaki sanatçı, kanser tedavisi gördüğünü ve sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Hun, tedavi sürecini ve sonrasındaki durumunu takipçileriyle paylaştı.

KANSER TEŞHİSİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Ediz Hun, kabızlık şikâyetiyle gittiği hastanede yapılan kolonoskopi sonucunda bağırsaklarında kanser hücreleri tespit edildiğini söyledi. 21 hücrede 5 kanserli hücre bulunduğunu belirten usta oyuncu, kemoterapi tedavisi ile sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Hun, tedavi sürecinin ardından "Çok şükür hepsi gitti, şimdi iyiyim" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi.

SAĞLIKLI YAŞAM TAVSİYELERİ

Tedavi sürecinin ardından sağlıklı yaşamına dikkat etmeye devam eden Ediz Hun, spora önem verdiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini vurguladı. "Evde kürek var, kilo almamaya çalışıyorum. Kalbi yormamak gerekiyor çünkü her kilo, kalbi yoruyor" diyen sanatçı, B vitamini ve balık yağı takviyesi aldığını belirtti. Ayrıca, kabızlık gibi sorunlar yaşayanları doktora başvurmaya teşvik etti.

ERKEN TEŞHİS VE KOLONOSKOPİ UYARISI

Biyokimyacı kimliğiyle de tanınan Ediz Hun, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Biyokimyacı olarak söylüyorum; kabızlık çekiyorsanız mutlaka kolonoskopi yaptırın" ifadelerini kullandı. Hun, sağlıklı yaşam için erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

EDİZ HUN'UN HAYATI VE VASİYETİ

Kasım 1940 doğumlu olan Ediz Hun, ünlü bir biyokimyacı ve oyuncudur. Norveç’te Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyan Hun, sadece oyunculuğuyla değil bilimsel yönüyle de tanınmaktadır. Son olarak, kitaplara olan ilgisini paylaşarak, kitaplarını gelecekteki nesillere aktaracağını belirtti. "Yeni nesiller okusun, bilgi paylaşıldıkça güzeldir" diyerek kütüphanesindeki kitapları Alman ya da Avusturya Lisesi’ne vermeyi düşündüğünü söyledi.

Ediz Hun, Yeşilçam'daki unutulmaz rollerinin yanı sıra, sağlığına kavuştuğu bu dönemde, hem sağlıklı yaşam önerileri hem de biyokimyacı kimliğiyle topluma önemli mesajlar verdi.