Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri riskini artırdığı, çocukluktan itibaren güneşten korunmanın çok önemli olduğu belirtildi.

Yozgatlı vatandaşları da ilgilendiren konuda açıklamada bulunan Trabzon İmperial Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdulkerim Cirit, güneşte uzun süre kalmasının aynı zamanda deri yaşlanmasını artırdığına dikkat çekerek “Ömür boyu güneş ışınlarına maruziyetin yaklaşık yüzde 80’i çocukluk döneminde olur. Bu nedenle çocukluktan itibaren güneşten korunmak önemlidir” dedi.

Güneşin D vitamini sentezi ve psikolojik etkileri gibi faydaları dışında bazı zararları da mevcut olduğunu kaydeden Cirit, “Güneş D vitamini sentezi ve psikolojik etkiler gibi faydaları dışında, bazı zararları da mevcuttur. Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak deri kanseri riskini arttırır. Aynı zamanda deri yaşlanmasını da hızlandırır. Güneş yanıklarına neden olabilir. O yüzden güneş banyosu yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Ömür boyu güneş ışınlarına maruziyetin yaklaşık yüzde 80’i çocukluk döneminde olur. Bu nedenle çocukluktan itibaren güneşten korunmak önemlidir. Solaryumlarda gene aynı riskleri barındırdığı için tavsiye etmiyoruz. Günlük yaklaşık 20 dakikalık bir güneşe temas D vitamini sentezi için yeterlidir. Güneşten korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde dışarı çıkılmamalı, koruyucu kıyafetler, şapka ve gözlük kullanılmalı. Güneş koruyucu krem ve losyonlarda kullanılmalı. En az 30 faktörlü bir güneş koruyucu 3 saatte bir sürülmeli” diye konuştu.