İngiliz bilim insanlarının sucuk, salam, pastırma ve jambon gibi işlenmiş et ürünlerine sigara paketlerindeki gibi “kanser riski” uyarısı konulması çağrısını gündeme taşıdı teknikleri ve tüketim miktarına dikkat çekerek, dengeli tüketim ve sıkı denetimin önemini vurguladı.

İngiltere’de bazı bilim insanları, işlenmiş et ürünlerine tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi “kanser riski” uyarısı konulmasını önerdi. Fulya Soybaş, bu öneriyi gündeme taşıyarak Türkiye’deki uzmanların görüşlerine yer verdi.

“Her şey zehirdir, önemli olan miktarıdır”

Uludağ Üniversitesi Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, işlenmiş et ürünlerinde kullanılan koruyucu kimyasalların doğru teknik ve uygun miktarda kullanılması gerektiğini vurguladı. Tayar, “Et çabuk bozulan bir üründür. Tuz, nitrat ve nitrit gibi maddeler hem koruma hem aroma sağlar ama fazla kullanıldığında kanserojen bileşikler oluşabilir” dedi.

“Türkiye’de üretim doğal, denetim sıkı”

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ise Türkiye’deki üretim süreçlerinin İngiltere’den farklı olduğunu belirtti. Aras, “Bizde baharat, salça, çemen gibi doğal ürünler kullanılır. Nitrit miktarları Gıda Koteksine uygundur. Tarım Bakanlığı denetimindeki hiçbir firma sınırları aşamaz. Merdiven altı üretim varsa, onu denetlemek yetkililerin; ne yediğini bilmek ise vatandaşın görevidir” ifadelerini kullandı.

Uyarı etiketi tartışması büyüyor

İşlenmiş et ürünlerine uyarı etiketi konulması önerisi, hem halk sağlığı hem de gıda üretim standartları açısından tartışma yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, tüketicilerin bilinçli olması, üreticilerin denetime açık çalışması ve kamu otoritelerinin aktif rol alması gerektiğini vurguluyor.