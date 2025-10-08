Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler meydana geldi.

Son Dakika Depremler

8 Ekim 2025 tarihinde saat 09:20'de Karaburun (İzmir) bölgesinde 2.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11.27 km olarak belirlendi.

8 Ekim 2025 tarihinde saat 09:02'de Karaburun (İzmir) bölgesinde 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 10.44 km olarak belirlendi.

8 Ekim 2025 tarihinde saat 07:09'da Pütürge (Malatya) bölgesinde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.96 km olarak belirlendi