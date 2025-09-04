Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) doğum günü olan Mevlid Kandili nedeniyle Yozgat merkez ve ilçelerde program düzenlendi.

Sorgun

Sorgun ilçesinde Mevlit Kandili nedeniyle Salih Paşa Caminde program düzenlendi.

Sorgun ilçesinde bulunan Salih Paşa Cami’de de cemaatin katılımıyla Mevlit Kandili idrak edildi. İlçe Müftüsü İsa Yaykın vaaz ve duaları ile yapılan program kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

İlçe Müftüsü Yaykın, “Mevlit Kandili münasebetiyle ilçemiz müftülüğü bünyesindeki camilerde kandil özel programları düzenlendi. Vatandaşlarımız, camilere akın ederek yapılan dualara büyük ilgi gösterdi. Kandilin tüm İslam âlemine, vatanımıza ve milletimize barış ve huzur getirmesini temenni ederim. Bu özel gün ve geceler Müslümanlar için önemli birer fırsat. Kur’an-ı Kerim tilavetleri, salavatlar, dualar ve ilahiler eşliğinde gönüllerimizin coştuğu bu mübarek gecede Rabbimize niyazda bulunduk. Rabbimiz ibadetlerimizi, dualarımızı ve salavatlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Mevlit Kandilimiz mübarek olsun” dedi.

Sorgun Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla cami önünde vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Sarıkaya

Sarıkaya ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen program, Yenidoğan Merkez Cami’nde cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Manevi atmosferin hâkim olduğu gecede, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) anıldı.

Programda din görevlileri Osman Odabaşı, Mahmut Sami Taşan ve Fatih İnce tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. İlahi ve kasidelerle devam eden program, cemaate duygusal anlar yaşattı.

Din Hizmetleri Uzmanı Feyzullah Yanık, “Peygamberimizi Anmak, Anlamak ve Yaşamak” başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından okunan hatimlerin duası yapıldı.

Programda birlik ve beraberlik için dualar edilirken, Gazze’de yaşanan zulmün sona ermesi, Filistinli kardeşlerin huzura kavuşması ve yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması için de eller semaya açıldı.

Yerköy

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Yerköylü vatandaşlar camilere akın etti.

Yerköy’de Mevlit Kandili coşkusu yaşandı. Binlerce kişi aileleriyle birlikte Mevlit Kandili vesilesiyle Molla Hüsrev Camine akın etti. Molla Hüsrev Cami’nde kandil sebebiyle düzenlenen programda dualar edildi ve ilahiler okundu. Yatsı namazından önce düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi göstererek camiyi doldurdu.

Kandilde vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Arslan, “Bu mübarek gece, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyamıza teşrifini hatırladığımız, gönüllerimizin huzurla dolduğu özel bir gecedir. Kandiller; kardeşliğimizi pekiştiren, kalplerimizi birleştiren ve rahmet kapılarını ardına kadar aralayan müstesna zamanlardır. Molla Hüsrev Camii’nde kıymetli hemşehrilerimizle birlikte bu manevi atmosferi yaşadık, dualarımızı hep birlikte semaya yükselttik. Programın ardından ikramlarımızla birlik ve beraberliğin sıcaklığını paylaştık. Rabbim bu kutlu geceyi milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile eylesin. Mevlit Kandilimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.