AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Başkan Kandemir, açıklamasında, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki göstererek, “İsrail bir terör devletidir” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası platformlarda adaletin ve vicdanın sesi olduğunu vurgulayan Kandemir, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha dünyaya insanlık dersi vermiştir. Antalya Diplomasi Forumu’ndaki açıklamalarıyla, zulme karşı sesini yükselten tek lider olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Kandemir, AK Parti teşkilatları olarak mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, AK Parti’nin kararlılığıdır. Filistin halkının yanındayız. Bu adalet mücadelesinde onun arkasında yürümekten onur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.