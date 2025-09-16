İl Başkanı Kandemir, hızlı tren seferlerinden havalimanına, stadyumdan TOKİ projelerine kadar birçok yatırımın kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

“Hızlı Tren Sefer Sayısı Artacak”

Hızlı tren sefer sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kandemir, “Tren için sipariş verildi. TCDD teslimat sürecini bekliyor. Teslimatın ardından sefer sayıları artırılacak” dedi.

“Stadyum ve Kütüphane Ekim Ayında Hazır”

Yozgat Stadyumu ve İl Halk Kütüphanesi’nin inşaatında sona gelindiğini aktaran Kandemir, her iki yatırımın da ekim ayı sonuna hazır olacağını kaydetti.

“Millet Bahçesi Tamamlandı”

Millet Bahçesi’nin fiziki olarak tamamlandığını dile getiren Kandemir, “Şu anda ruhsat işlemlerinin belediye tarafından tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yozgat Havalimanı 2026’da Açılacak”

Yozgat Havalimanı hakkında da bilgi veren Kandemir, “Bugünkü yatırım maliyeti 10 milyar lira olan Yozgat Havalimanı 2026 yılı sonunda hizmete girecek” dedi.

TOKİ Konutlarında Son Durum

Karatepe Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarının durumunu değerlendiren Kandemir, arsa sahiplerinin konutlarının iskanlarının alınmasının ardından teslimlerin yapılacağını belirtti. Kandemir, “Yaklaşık iki ay içinde diğer konutların satışı için TOKİ’nin ilana çıkması planlanıyor” bilgisini paylaştı.

“Hizmete Açıldı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Çapanoğlu Büyük Camii çevre düzenlemesi kapsamında yapılan 240 araçlık 2 katlı otoparkın hizmete açıldığını da söyleyen Kandemir, “Bu otopark ile şehir merkezindeki araç park sorunu önemli ölçüde rahatlayacak” dedi.