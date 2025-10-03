Aile kurumunu güçlendirmek ve genç çiftleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan evlilik desteği artırıldı. Daha önce 150 bin lira olarak belirlenen faizsiz evlilik kredisi, yapılan düzenlemeyle 250 bin TL’ye çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenlemeyle 18-25 yaş arasındaki genç çiftlerin başvurularında destek miktarının yükseltildiğini açıkladı. Kredi, faizsiz ve 48 ay vadeli olacak; ayrıca çiftlere 2 yıl geri ödemesiz dönem imkânı sağlanacak.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, aile kurumunu korumak ve gençlerimizin yuva kurma süreçlerinde yanlarında olmak için önemli bir adım daha atılmıştır. Evlilik desteğini 250 bin lira çıkararak genç çiftlerimize büyük bir kolaylık sağlıyoruz. Bu destek, hem ailelerimizin güçlenmesine hem de toplumumuzun geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır.” ifadelerini kullandı.