Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kürşat'la "Gündüz Gece" programının Yozgat'a dair zengin içerikleriyle dikkat çekeceği belirtilerek, "Cumartesi günü saat 11.30'da Kanal7'de yayınlanacak olan Kürşat'la 'Gündüz Gece' programının Yozgat bölümü, ilimizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak üzere hazırlandı. Bu özel bölümü kaçırmamanızı öneririz" ifadelerine yer verildi.

Program, Yozgat'ın bilinmeyen yönlerini ve bölgenin doğal güzelliklerini izleyicilere tanıtmak amacıyla kapsamlı bir şekilde hazırlandı. Yozgat'ın tarihi mekanlarından, yerel lezzetlere kadar birçok önemli konu, Kürşat'ın sunumuyla ekrana taşınacak. İzleyiciler, bu özel bölümde Yozgat'ın eşsiz atmosferini ve kültürel zenginliklerini detaylı bir şekilde keşfetme fırsatı bulacaklar.

Kanal7 ekranlarında yayınlanan Kürşat'la "Gündüz Gece", her hafta farklı konularla izleyicilerin karşısına çıkarken, bu hafta Yozgat’a dair derinlemesine bir bakış sunacak. Programın bu özel bölümü, hem Yozgatlılar hem de bölgeyi merak edenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.