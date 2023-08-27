İlçe içeresindeki taşkın sel suyu kanallarının temizliğine büyük önem veren Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, "İlçemiz içerisindeki taşkın sel suyu kanalları belediye ekiplerimiz tarafından temizlendi. Aşırı yağışlarda sel baskınlarının olmaması için temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Devlet Su İşleri sel taşkın kanalı, belediyemize ait temizleme aracı, iş makinaları ve ekiplerimiz ile yapılan çalışmada, taşkın sel suyu kanallının tamamı temizlendi" dedi. Haber Merkezi