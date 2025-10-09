Popüler dizileri, haber programları ve eğlence içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan kanal, Demirören Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Kanal D, Demirören Holding bünyesinde yer alan Demirören TV Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. tarafından yönetiliyor. Kanal, Demirören Medya Grubu çatısı altında faaliyet gösteren medya kuruluşları arasında bulunuyor.

Kanal D, 1993 yılında Ayhan Şahenk ve Aydın Doğan tarafından ortak olarak kuruldu. Uzun yıllar medya sektöründe faaliyet gösteren kanal, yayın hayatına başladığı günden bu yana Türkiye genelinde haber, dizi ve eğlence programlarıyla izleyicilere ulaşıyor.

Kanal D, günümüzde Demirören Holding kontrolünde yayınlarını sürdürüyor. Medya grubunun yönetiminde Yıldırım Demirören bulunuyor. Kanalın merkezi İstanbul’da yer alıyor ve ülke genelinden güncel haberleri izleyicilere aktarıyor.