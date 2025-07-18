Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, gencin aynı evde yaşadığı 4 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İddiaya göre, yaklaşık 25 yaşlarında olduğu öğrenilen Pakistan vatandaşı genç, arkadaşları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden arkadaşları, vakit kaybetmeden durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde girdikleri dairede yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri, dairede detaylı delil çalışması başlattı. Aynı evde ikamet eden 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, 18 Temmuz Cuma günü saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Gencin ölüm sebebinin net olarak belirlenebilmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın cinayet mi yoksa doğal ya da başka bir nedenle mi gerçekleştiğini araştırıyor.