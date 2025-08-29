12 gün önce kayıp ihbarı yapılan emekli jeoloji mühendisinin cesedi, derede dondurucu içerisinde bulundu.

Jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin Aksaray'da ailesinin 12 gün önce kayıp müracaatında bulunduğu emekli jeoloji mühendisi Tekin A.'ya (55) ait olduğu belirlendi.

Olayın ardından çalışmasını derinleştiren ekipler; şüpheli Y.C.K.'nin (29) Kayseri'de olduğunu tespit etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Y.C.K.; yakalanarak gözaltına alındı. Y.C.K.'nin Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

