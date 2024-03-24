Kayseri’nin Talas ilçesinde mezarlık içerisinde 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Harman Mahallesi’nde bulunan Cemil Baba Mezarlığı’nda meydana gelen olayda; cenini fark eden görevli durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Ruhsatsız silaha Yozgat'ta geçit yok! Ruhsatsız silaha Yozgat'ta geçit yok!

Ceninin mezarlığın içerisine gömüldükten sonra hayvanlar tarafından ortaya çıkarıldığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA