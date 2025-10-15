Kayseri’de 3 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda Sertan T.’nin üzerine kurşun yağdırdıktan sonra araba ile üstünden geçen Y.K. yargılandığı davada; ’haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl, ’ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçundan ise 1 yıl 6 ay 15 gün olmak üzere toplamda 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

Sanık S.T., Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Y.K. ile öldürülen Sertan T.’nin babası K.T.’nin katıldığı duruşmada konuşan Y.K., "Türk adaletine güveniyorum. Maktul beni ve ailemi tehdit ediyor, darbediyordu. Defalarca kolluğa şikayette bulundum. Bana ’annenin eteğinin altına saklanma’ diye mesaj attı. Ben görüntülerini izlediğiniz dayağı her gün yiyordum. İşe ölüm korkusuyla gidip geliyordum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Öldürülen Sertan T.’nin babası K.T. ise, "Benim oğluma bacı-kardeş kumpas kurdular. Önce evlerine çağırdılar, darbettiler, sonra da polise şikayet ettiler. Türk adaletine güveniyorum. Oğlumun hem parasını yediler hem de kumpas kurarak öldürdüler. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Maktulün babası K.T.’nin açıklamaları sırasında salonda izleyici olarak öldürülen Sertan T.’nin kız kardeşlerinin sanık Y.K.’ye yönelik sözleri nedeniyle mahkeme başkanı izleyicilerin salondan çıkartılmasını istedi. Bunun üzerine tepki gösteren 3 kız kardeş salondan çıkartılırken, "Adam öldürmenin cezası bu mu? Üç kere 18 yıl hapis vermeniz gerekiyor. 14 tane kurşun sıktılar" şeklinde tepki gösterdi.

3 kız kardeşin salondan çıkartılmasının ardından söz alan sanık Y.K., "Karşı tarafın attığı iftiraları kabul etmiyorum. Biz uzaklaştırma kararı aldık. Biz davet etmedik, kendi evi bastı. Eğer kumpas kursaydık, evime geldiğinde öldürürdüm" diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe ertelerken, duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Sertan T.’nin kız kardeşi N.T., "Ben adalet istiyorum. Türkiye’de adalet olduğuna güvenmek istiyorum. Ağabeyime 14 kurşun sıkıldı. Ölmüş adamın üzerine tekrardan şarjör doldurup doldurup kafasına sıkıldı. Ağabeyim Sertan T. öldürüldükten sonra üzerinden tekrardan arabayla geçildi. Ben size soruyorum. Bu ölümün karşılığı sadece 18 yıl mı? Ölen adamın hakkını kim savunacak? Bunun çocukları ne oldu? Niye hiç araştırılıp sorulmuyor? Bu kadar cezayı biz az buluyoruz, itiraz ediyoruz" dedi.