Ailesi tarafından hastaneye götürülen küçük kızın cinsel saldırıya uğradığının ortaya çıkması üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda, olayın faili olduğu tespit edilen bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos tarihinde küçük kızın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ailesi tarafından hastaneye götürülmesiyle gün yüzüne çıktı.

Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, 4 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi. Bu korkunç durum karşısında aile ve hastane yetkilileri derhal polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Konya'nın merkez Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı mahallede kapsamlı bir inceleme başlattı. Çocuğun ikamet ettiği çevrede bulunan siteler ve işyerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtları tek tek toplanarak delil havuzu oluşturuldu.

Emniyet güçleri, yaklaşık 250 farklı güvenlik kamerasından elde edilen toplam 500 saatlik görüntü kaydını titizlikle incelemeye aldı. Saatler süren bu detaylı çalışma sonucunda, polisin suç kayıtları bulunan şüpheliler listesinden Ahmet Ö. adlı kişinin kimliği tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Ahmet Ö.'nün sokakta gördüğü küçük çocukla birlikte bir binaya girdiği ve birlikte çatı katına çıktıkları anlar saniye saniye görüntülendi.

Elde edilen delillerle birlikte harekete geçen polis ekipleri, dün akşam saatlerinde adresi belirlenen Ahmet Ö.'yü evinde gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ahmet Ö., "küçük yaşta çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu mide bulandırıcı olayın duyulmasının ardından, sosyal medya platformlarında büyük bir tepki seli oluştu. Vatandaşlar, benzer ağır suçlara karşı caydırıcı olması amacıyla idam cezasının geri getirilmesi yönünde paylaşımlar yaptı. "Asmayıp besleyeceğiz" gibi yorumlarla tepkilerini dile getiren binlerce kullanıcı, yasal düzenlemelerin bu tür suçlara karşı daha sert ve kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini savundu. Olay, toplumun vicdanında derin bir yara açarken, hukuki süreçlerin ve ceza kanunlarının ne kadar tartışmalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.