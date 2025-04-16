Antalya’nın Alanya ilçesinde Melike D. isimli kadın, henüz 36 günlük olan bebeğini pencereden attı. Ağır yaralanan bebek hastanede hayatını kaybederken, anne "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olay, kamuoyunu derinden sarstı. Edinilen bilgilere göre, Melike D. isimli anne, beş katlı bir binanın ikinci katında bulunan evinin penceresinden 36 günlük bebeği Melisa'yı aşağıya attı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Melisa bebek, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bebek, buradan ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde iki gün süren yaşam mücadelesini kaybeden minik Melisa’nın ölümü büyük üzüntü yarattı.

Olayla ilgili gözaltına alınan anne Melike D., bugün adliyeye sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği, Melike D.’nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini sağladı.