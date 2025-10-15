Hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpışmasının ardından bir kişi hayatını kaybetti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde gerçekleşen feci kazada, hafriyat kamyonu ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 43 yaşındaki Mehmet Ali Şen yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.45 civarlarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, C.E. yönetimindeki 44 BV 935 plakalı kamyonet ile İ.K. idaresindeki 06 DU 4286 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Şen (43) ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.