Eskişehir'de dört gündür kayıp olan ve bugün cansız bedeni bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun, cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor.

PROF. DR. KARASU’NUN KAYIP VE ÖLÜM SÜRECİ

Eskişehir'de beş gün önce kaybolan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi bugün Porsuk Çayı'nda bulundu. 1965 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde doğan Karasu'nun kaybolmasının ardından, emniyet ekipleri PTS kayıtları ve Mobese görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Ayrıca cep telefonu sinyalleri takip edilerek, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi'nde yoğunlaştı.

ELLERİ BAĞLI BULUNDU

Bölgedeki araştırmalar sonucunda, Karasu'nun cansız bedeni Porsuk Çayı'nda elleri bağlı olarak bulundu. Savcılık, 'cinayet' soruşturması başlatırken, ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay günü Prof. Dr. Karasu'nun bir grup tarafından gasp edildiği ve Mobese görüntülerinde aynı araca binen şüphelilerin, Karasu'ya ait terk edilmiş aracı yağmaladıkları görüldü. Olaya ilişkin yedi şüpheli belirlenirken, beş kişi gözaltına alındı ve kayıp olan iki şüphelinin aranmasına devam ediliyor.