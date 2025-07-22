Yaşanan korkunç olay, kentte infiale neden oldu.

Özbekistan uyruklu 63 yaşındaki Dinara Alya Urkasimova’dan üç gündür haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, kadının yaşadığı apartmana gitti.

Kapıyı açan sevgilisi Metin K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Polis, evde yaptığı aramada Urkasimova’nın streç filme sarılı cansız bedeniyle karşılaştı. Şüpheli Metin K.’nin, cesetle aynı evde iki gün boyunca kaldığı ortaya çıktı.

İhbar Üzerine Polis Harekete Geçti

Olay, Çanakkale merkezde bulunan Esenler Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında meydana geldi.

Dinara Alya Urkasimova’dan günlerdir haber alamayan yakınları, 21 Temmuz Pazar günü durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapının Metin K. tarafından açılmasıyla içeri girdi.

Polisi Masaj Odasına Yönlendirdi

Polis ekiplerinin Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine Metin K., evdeki "masaj odası" olarak adlandırılan ve kilitli tuttuğu bir odayı işaret etti. Kapının açılmasıyla, Urkasimova’nın streç filme sarılmış haldeki cesediyle karşılaşıldı.

Ceset Otopsi İçin Morgda

Olay yerine çağrılan savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dinara Alya Urkasimova’nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

“Öldüğü İçin Korktum” Dedi

Gözaltına alınan Metin K.’nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheli, olay gecesi birlikte alkol aldıklarını ve Urkasimova’nın kendisine masaj yaptığı sırada aniden fenalaştığını öne sürdü. İlk müdahaleyi yaptığını ancak başarılı olamayınca paniklediğini söyleyen Metin K., şu ifadeleri kullandı:

“Gece saat 02.00 sularında alkol almıştık. Masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı ve nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım ama geri döndüremedim. Öldüğü için çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Kimseye haber veremedim. İki gün boyunca cesetle aynı evde kaldım. Ben onu öldürmedim.”

Cinayeti Gizlemek İçin WhatsApp Durumunu Güncelledi

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olayın cinayet olabileceği ihtimalini kuvvetlendiren bir detay daha ortaya çıktı. Dinara Alya Urkasimova’nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine şu ifadeleri yazdığı tespit edildi:

“Evlilik hazırlığı içindeyim. Bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım.”

Söz konusu mesajın, kadının ölümünü gizlemek amacıyla şüpheli tarafından yazılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Soruşturma Genişletildi

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın cinayet mi, yoksa ihmal sonucu mu gerçekleştiği yapılacak adli tıp raporu, kriminal inceleme ve HTS kayıtları sonucunda netlik kazanacak. Şüpheli Metin K.’nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.