Kırsal Çiftlik Mahallesi'nde 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gencin babası M.T. ile amcası R.T. tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, cinayet sonrası diğer aile bireyleri suçu gizlemeye ve delilleri karartmaya çalıştı.

Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın hemen ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Teknik ve saha destekli yürütülen soruşturma sürecinde, olayla ilgili birçok yeni bilgiye ulaşıldı.

İlk aşamada aile içi bir tartışmanın cinayete dönüştüğü bilgisi üzerine hareket eden ekipler, Eyüp Tiryaki’nin ölümüyle ilgili 11 kişiyi yakın takibe aldı. Yapılan teknik takip ve saha incelemelerinde, şüphelilerin olayı örtbas etmeye çalıştığı belirlendi.

Delilleri Yok Ettiklerini İtiraf Ettiler

Gözaltına alınan ve aile bireylerinden oluşan 11 şüpheli, çapraz sorguya alındı. Sorgularda, cinayet sonrası suç delillerinin yok edildiği ve olayın maktulün kardeşi İ.H.T.'nin üzerine yıkılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Şüpheliler, bu gerçeği itiraf etti.

Eş Zamanlı Operasyonla Gözaltına Alındılar

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baba ve Amca Tutuklandı, Diğer Aile Üyeleri Serbest

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden Eyüp Tiryaki'nin babası M.T. ve amcası R.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 aile bireyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayet Nasıl Gerçekleşti?

Olay, 22 Haziran 2025 tarihinde Karkamış ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Eyüp Tiryaki ile ağabeyi H.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya kısa sürede aile üyeleri de dahil oldu.

Kavga sırasında silahına sarılan ağabey H.T., kardeşi Eyüp Tiryaki'yi tabancayla vurdu. Ağır yaralanan genç, Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eyüp Tiryaki’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Soruşturma Derinleştiriliyor

Cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Adli makamlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için aile bireyleri arasındaki ilişkileri ve daha önce yaşanmış olası gerilimleri de inceliyor.