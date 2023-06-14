Dünya Kan Bağışçıları Günü’nde açıklama yapan yetkililerce, vatandaşlar kan bağışı yapmaya davet edildi.

“Sen Kan Bağışı Yaptığın İçin Yaşıyoruz” sloganı ile yapılan açıklamada, kan bağışının bir sosyal sorumluluk olduğu, bir gün herkesin kana ihtiyaç duyacağı söylendi.

Bağışlanan her kanın 3 hayat kurtardığı söylenen açıklamada, kimlerin, hangi aralıklarda kan verebileceği konusuna açıklık getirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: “Kan; geçmişten günümüze sağlık ve yaşamın temeli olarak görülmüş olup; modern tıpta tek kaynağı insan olan yaşamsal bir ilaç olarak kabul görmektedir. Kan bağışı, gönüllü ve kan bağışına uygun bir bağışçıdan (donör) çeşitli kan ürünleri elde etmek amacıyla kan merkezleri tarafından kan alınmasıdır. Kan bağışı yapmak için, duyarlı ve gönüllü vatandaşlar, kan bağış merkezlerine giderek kan verebilmektedirler. Kan verecek kişinin 18-65 yaş grubunda olup en az 50 kilogram olması gerekmektedir. Kan bağışında bulunacak kişi, bir seferde en fazla yarım litre (500cc) kan verebilmektedir. Yani, sahip olunan kanın yüzde 8-9'u verilebilir. Erkekler iki ayda bir, kadınlar ise üç ayda bir kan bağışında bulunabilmektedirler. Kan bağışından sonra hücreler kendini yaklaşık 2 ayda toparlar. Bu yüzden, periyodik olarak kan vermede herhangi bir sorun öngörülmez. Aksine, faydaları olduğu söylenebilir. Her yıl, yaklaşık 4 ünite kan bağışlanabilmektedir. Yapılacak olan kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir. Kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebilir. Bu sebep ile düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır. Kan bağışı, bir sosyal sorumluluk olup, bir gün herkesin kana ihtiyaç duyacağı da bir gerçektir. Kan bağışının ücretsiz gönüllülük esasında yapıldığının da unutulmaması ve bu bilinç ile yapılması gerekir. Bu vesile ile kan bağışı yapmanın önemini bir kez daha hatırlatarak sağlıklı tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.” Melike Aslı Arslan