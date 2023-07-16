Nevşehir - Kayseri Karayolu’nda 50 UL 671 plakalı otomobil, uzun bir süre ters şeritten ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdü. Karşı yönden gelen kamyon, tır gibi büyük araçlara aldırmadan ilerlemesine devam eden otomobili görenler gözlerine inanamadı.

Görüntüler üzerine sürücüye ulaşan trafik ekipleri, ’trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan 4 bin 500 TL para cezası uygularken, jandarma ekipleri de ’trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan sürücü hakkında adli işlem başlattı. İHA