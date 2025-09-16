Bir kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, kamyonetin çarptığı 44 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza, Salihli-Alaşehir Karayolu’nun Kabazlı Mahallesi mevkiinde sabah saatleri civarında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, A.Ç. (53) idaresindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen bisikletliye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü Atakan Güngör (44) ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güngör, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası hayatını yitiren bisiklet sürücüsünün yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsü A.Ç.’yi gözaltına aldı. Olayın kesin sebebi yapılacak incelemelerden sonra netlik kazanacak.