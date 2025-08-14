Amasya’da bir kamyonet, kavşakta bir anda önünde beliren tırla çarpıştı. Tırın hasar gören deposundan yola sızan yakıtı ekipler temizlerken, kaza anı kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Recai Okumuş’un kullandığı 14 ABS 102 plakalı tıra Ferhatarası mevkiindeki kavşağa giriş yapmak için kontrolsüz şekilde sola dönüş yaptığı sırada Emin Sinoplu’nun kullandığı 05 ADL 303 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpışmanın ardından tırın hasar gören deposundan sızan yakıt yola döküldü. Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri bölgeye geldi. Hasar oluşan kamyonet ve tır yoldan kaldırıldı. Dökülen yakıt ise ekipler tarafından temizlenerek üstüne kum döküldü.

Tırın kamyonetle çarpıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.