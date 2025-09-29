Korkunç bir trafik kazasında işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi yaralandı. Olay yerine fazla sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazası, bölgeyi yasa boğdu. Velimeşe Mahallesi yakınlarında, işçileri taşıyan bir servis minibüsü ile karşı yönden gelen bir kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Kazadan sonra bölgeye fazla sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi uygulamasının ardından çevredeki hastanelere nakletti. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili kesin bir bilgi verilmezken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza sebebiyle bölgede ulaşım bir süre aksadı. Polis ekipleri, yolu kontrollü olarak trafiğe açarken, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.