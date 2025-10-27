Ordu’nun Fatsa ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında, tarım aracı olarak kullanılan patpat ile bir kamyon çarpıştı. Kazada 84 yaşındaki sürücü Dursun Güney hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa’ya bağlı Bahçeler Mahallesi sınırlarında, Fatsa-Kumru karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Dursun Güney’in kullandığı patpat, aynı istikamette seyreden Volkan Y. (37) idaresindeki 52 K 9121 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle patpat devrildi ve sürücü Güney araçtan savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

Ağır yaralanan Dursun Güney, olay yerindeki ilk müdahaleden sonra Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fakat doktorların bütün çabalarına rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağladı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyon sürücüsü Volkan Y.’nin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.