Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak üzere sözleşmeli ve kadrolu personel alımı yapılacağı duyuruldu. Devlet kamu ilan sayfasında yayınlanan resmi duyurularda alınacak personellerin kurumlara göre dağılımları şu şekilde:

Üniversitelere fazla sayıda öğretim üyesi/öğretim elemanı ilanı var.

Bakanlıklar / Kamu Kurumlarına baktığımızda Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık, Adli Tıp, Diyanet İşleri ve diğer kurumlara çok sayıda sözleşmeli personel, işçi ve uzman alımı yapıyor.

Belediyelere de çok sayıda eleman alınıyor. İlanlara baktığımızda zabıta memuru, itfaiye eri ve memur ilanı yer alıyor.

Genel Alımlar ise şu şekilde: TCDD 80 işçi, Sahil Güvenlik 26 işçi, Jandarma 8000 uzman erbaş gibi büyük rakamlı ilanlar var.

Jandarma Genel Komutanlığı: 8000 uzman erbaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 795 sözleşmeli personel alımı

Sağlık Bakanlığı: 35 müfettiş yardımcısı

Adli Tıp Kurumu: 155 sözleşmeli personel

Diğer kamu personel alımı iş ilanların listesi ise şöyle:

Akdeniz Üniversitesi – 12 Öğretim Elemanı Alacak (27 Ağustos - 10 Eylül)

Mersin Üniversitesi – 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak (26 Ağustos - 9 Eylül)

Kırşehir Belediye Başkanlığı – 1 Şehir Plancısı Alacak (13 Ekim - 17 Ekim)

Alaplı Belediye Başkanlığı – 5 İtfaiye Eri Alacak (6 Ekim - 10 Ekim)

TCDD Genel Müdürlüğü – 80 Sürekli İşçi Alacak (25 Ağustos - 29 Ağustos)

Sahil Güvenlik Komutanlığı – 26 Sürekli İşçi Alacak (1 Eylül - 5 Eylül)

Tarım ve Orman Bakanlığı – 2 Engelli İşçi Alacak (26 Ağustos - 1 Eylül)

Tarım ve Orman Bakanlığı – 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak (25 Ağustos - 29 Ağustos)

Sinop Üniversitesi – 2 Eski Hükümlü İşçi Alacak (25 Ağustos - 29 Ağustos)

Kültür ve Turizm Bakanlığı – 3 Sözleşmeli Personel Alacak (8 Eylül - 22 Eylül)

Dokuz Eylül Üniversitesi – 19 Sözleşmeli Personel Alacak (25 Ağustos - 9 Eylül)

İzmir Demokrasi Üniversitesi – 12 Öğretim Üyesi Alacak (25 Ağustos - 8 Eylül)

İzmir Demokrasi Üniversitesi – 1 Öğretim Elemanı Alacak (25 Ağustos - 8 Eylül)

Türk-Alman Üniversitesi – 4 Öğretim Elemanı Alacak (25 Ağustos - 8 Eylül)

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – 27 Öğretim Üyesi Alacak (22 Ağustos - 5 Eylül)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi – 1 Öğretim Görevlisi Alacak (22 Ağustos - 5 Eylül)

Balıkesir Üniversitesi – 21 Öğretim Üyesi Alacak (21 Ağustos - 4 Eylül)

Ardahan Belediye Başkanlığı – 1 Sözleşmeli Mühendis Alacak (6 Ekim - 9 Ekim)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 20 Öğretim Elemanı Alacak (21 Ağustos - 4 Eylül)

Kastamonu Üniversitesi – 61 Öğretim Üyesi Alacak (20 Ağustos - 3 Eylül)

Fırat Üniversitesi – 66 Öğretim Üyesi Alacak (20 Ağustos - 3 Eylül)

Jandarma Genel Komutanlığı – 8000 Uzman Erbaş Temini (20 Ağustos - 3 Eylül)

Şehitkamil Belediye Başkanlığı – 50 Zabıta Memuru Alacak (18 Eylül - 29 Eylül)

Reyhanlı Belediye Başkanlığı – 2 Memur Alacak (29 Eylül - 3 Ekim)

Galatasaray Üniversitesi – 6 Öğretim Üyesi Alacak (19 Ağustos - 3 Eylül)

Milli Savunma Üniversitesi – 4 Öğretim Elemanı Alacak (19 Ağustos - 2 Eylül)

Galatasaray Üniversitesi – 3 Öğretim Elemanı Alacak (19 Ağustos - 3 Eylül)

Abdullah Gül Üniversitesi – 6 Öğretim Elemanı Alacak (18 Ağustos - 1 Eylül)

TÜİK – 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak (18 Ağustos - 1 Eylül)

Bayburt Üniversitesi – 5 Öğretim Elemanı Alacak (18 Ağustos - 1 Eylül)

Yalova Üniversitesi – 11 Öğretim Elemanı Alacak (18 Ağustos - 1 Eylül)

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – 14 Öğretim Elemanı Alacak (18 Ağustos - 1 Eylül)

Bayburt Üniversitesi – 21 Öğretim Üyesi Alacak (18 Ağustos - 1 Eylül)

Giresun Üniversitesi – 16 Öğretim Üyesi Alacak (18 Ağustos - 2 Eylül)

Samsun Üniversitesi – 20 Öğretim Üyesi Alacak (18 Ağustos - 1 Eylül)

Edirne Belediye Başkanlığı – 15 İtfaiye Eri + 15 Zabıta Memuru Alacak (20 Ekim - 24 Ekim)

Baydiğin Belediye Başkanlığı – 2 Memur Alacak (22 Eylül - 24 Eylül)

Pazarağaç Belediye Başkanlığı – 3 Memur Alacak (1 Ekim - 3 Ekim)

Pamukkale Üniversitesi – 19 Sözleşmeli Personel Alacak (15 Ağustos - 1 Eylül)

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – 12 Öğretim Elemanı Alacak (15 Ağustos - 29 Ağustos)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – 93 Öğretim Elemanı Alacak (15 Ağustos - 29 Ağustos)

Diyanet İşleri Başkanlığı – 2 Astronom Alacak (18 Ağustos - 29 Ağustos)

Midyat Belediye Başkanlığı – 25 Zabıta Memuru Alacak (22 Eylül - 26 Eylül)

Narman Belediye Başkanlığı – 2 Memur Alacak (24 Eylül - 26 Eylül

Kültür ve Turizm Bakanlığı – 795 Sözleşmeli Personel Alacak (25 Ağustos - 8 Eylül)

İzmir Demokrasi Üniversitesi – Öğretim Üyesi Alım İlanı (14 Ağustos - 28 Ağustos)

Bitlis Eren Üniversitesi – 24 Öğretim Üyesi Alacak (13 Ağustos - 27 Ağustos)

Milli Savunma Üniversitesi – 47 Öğretim Elemanı Alacak (13 Ağustos - 27 Ağustos)

Bitlis Eren Üniversitesi – 3 Öğretim Elemanı Alacak (13 Ağustos - 27 Ağustos)

Sakarya Üniversitesi – 56 Öğretim Üyesi Alacak (13 Ağustos - 27 Ağustos)

Siirt Üniversitesi – 28 Öğretim Üyesi Alacak (13 Ağustos - 27 Ağustos)

Sakarya Üniversitesi – 9 Öğretim Elemanı Alacak (13 Ağustos - 27 Ağustos)

Pursaklar Belediye Başkanlığı – 15 Zabıta Memuru Alacak (6 Ekim - 10 Ekim)

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı – 23 Memur Alacak (15 Eylül - 19 Eylül)

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı – 155 Sözleşmeli Personel Alacak (13 Ağustos - 26 Ağustos)

Sağlık Bakanlığı – 35 Müfettiş Yardımcısı Alacak (25 Ağustos - 9 Eylül)

Amasra Belediye Başkanlığı – 1 Memur Alacak (29 Eylül - 3 Ekim)

Çeşme Belediye Başkanlığı – 1 Memur Alacak (6 Ekim - 8 Ekim)

Pınarhisar Belediye Başkanlığı – 1 Memur Alacak (23 Eylül - 25 Eylül)

Milli Savunma Bakanlığı – Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı (4 Ağustos - 3 Eylül)

Sayıştay Başkanlığı – 25 Denetçi Yardımcısı Alacak (10 Eylül - 18 Eylül)

Adilcevaz Belediye Başkanlığı – 1 Sözleşmeli Personel Alacak (15 Eylül - 18 Eylül)

Armutlu (Yalova) Belediye Başkanlığı – 1 Sözleşmeli Personel Alacak (22 Eylül - 24 Eylül)

Güney (Afyonkarahisar) Belediye Başkanlığı – 2 Memur Alacak (17 Eylül - 19 Eylül)

Aksaray Belediye Başkanlığı – 25 İtfaiye Eri + 15 Zabıta Memuru Alacak (8 Eylül - 10 Eylül)

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi – 40 Zabıta Memuru Alacak (22 Eylül - 1 Ekim)

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi – 50 İtfaiye Eri Alacak (8 Eylül - 19 Eylül)

Yıldırım Belediye Başkanlığı – 30 Memur Alacak (16 Eylül - 18 Eylül)

Aksaray Belediye Başkanlığı – 1 Sözleşmeli Personel Alacak (8 Eylül - 10 Eylül)

Kızılırmak Belediye Başkanlığı – 1 Sözleşmeli Personel Alacak (1 Eylül - 3 Eylül)

Sorgun (Yozgat) Belediye Başkanlığı – 5 Memur Alacak (8 Eylül - 10 Eylül)

Balçova Belediye Başkanlığı – 4 Zabıta Memuru Alacak (10 Eylül - 12 Eylül)

Otlukbeli Belediye Başkanlığı – 1 Harita Mühendisi Alacak (1 Eylül - 3 Eylül)

Han Belediye Başkanlığı – İnşaat Mühendisi Alacak (1 Eylül - 8 Eylül)

Hüyük Belediye Başkanlığı – 1 Sözleşmeli Personel Alacak (1 Eylül - 3 Eylül)

Denizli Büyükşehir Belediyesi – 40 Memur Alacak (3 Eylül - 5 Eylül)

Gerede Belediye Başkanlığı – 2 Memur Alacak (2 Eylül - 4 Eylül)

Silivri Belediye Başkanlığı – Memur ve Zabıta Alımı (18 Ağustos - 28 Ağustos)

Kalkandere Belediye Başkanlığı – 1 Memur Alacak (25 Ağustos - 29 Ağustos)

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi – 31 Memur Alacak (1 Eylül - 3 Eylül)