HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

TSE, farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere çeşitli alanlarda personel alımı gerçekleştirecek. Alınacak personel dağılımı şu şekilde:

22 Teknisyen

3 Muhasebeci

81 Memur

24 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5 Şoför

41 Odacı (Hizmetli)

1 Boyacı-Badanacı

2 Bahçıvan

5 Teknisyen

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların başvuruda bulunabilmesi için bazı şartları sağlamaları gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. İlgili pozisyon için belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Güvenlik görevlisi pozisyonu için geçerli bir silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve belirlenen boy-kilo şartlarını sağlamak. Şoför pozisyonu için en az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Temizlik, boyacılık, bahçıvanlık gibi pozisyonlar için ilgili alanda en az 180 gün çalışmış olduğunu belgelemek. Adayların, başvurularını elektronik ortamda tamamlaması ve gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Başvurular, 20 Ağustos 2024 tarihinde başlayıp, 30 Ağustos 2024 saat 23:59’da sona erecektir. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak olup, elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruların ardından, KPSS puanlarına göre sıralama yapılacak ve belirlenen pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları 16 Eylül 2024 tarihinde TSE’nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN!

TSE’nin personel alım ilanına başvurmak için son gün 30 Ağustos 2024. Başvurunuzu tamamlamadan önce, tüm şartları dikkatlice inceleyip, gerekli belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeyi unutmayın.