DMO’nun 2025-2029 Stratejik Planı çerçevesinde hayata geçirilecek uygulama ile kamu araç filosu önemli ölçüde elektrikli araçlara geçiş yapacak.

Edinilen bilgilere göre, 2024 yılı içerisinde kamu kurumlarına tahsis edilmek üzere toplam 3 bin 91 adet Togg aracı alınması planlanıyor. Bu araçların 2 bin 341’i Togg’un T10X SUV modeli, kalan 750 adedi ise yakın zamanda piyasaya sunulması beklenen sedan modeli olacak. Söz konusu alımlar, DMO ile Togg arasında imzalanan tedarik protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Devlet Malzeme Ofisi’nin beş yıllık hedefleri doğrultusunda, 2029 yılı sonuna kadar kamuya toplamda 12 bin 91 adet Togg aracı kazandırılacak. Bu kapsamda 5 bin 341 adet SUV, 6 bin 750 adet ise sedan model araç kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak. Alımlar, ihtiyaç önceliği gözetilerek, tasarruf anlayışı ve çevre dostu ulaşım hedefleri doğrultusunda şekillenecek.

Kamu araç filosunun modernizasyonu kapsamında atılan bu adım, aynı zamanda hükümetin enerji verimliliği ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleriyle de örtüşüyor. Yeni stratejiye göre, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu taşıtlar öncelikle DMO aracılığıyla temin edilecek, ihtiyaç analizleri doğrultusunda taşıt envanteri sistematik olarak gözden geçirilecek. Böylece hem verimlilik artırılacak hem de gereksiz harcamaların önüne geçilecek.

Togg’un Kamu Kullanımındaki Payı Artacak

Togg'un devlet kurumları tarafından daha yaygın bir şekilde kullanılması, yerli otomobilin bilinirliğini ve iç pazardaki görünürlüğünü artırmasının yanı sıra, kamu taşıt filosunda yerlilik oranının da yükselmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, elektrikli araçlara geçiş süreci kapsamında atılan bu adım, çevreci ulaşım çözümlerine yönelimin kurumsal boyutunu da güçlendirmiş olacak.