Başkan Adıgüzel, “Kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir” dedi.

Adıgüzel yaptığı açıklamada, “Umut var, Huzur var, Gelecek var, biz varız. Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki. Bütçe açığı vergi ve zamları ile kapatılamaz bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir. Kamuda yapılan israf denetlenmeli tasarruf yapmayanlar cezalandırılmalı. Yönetime gelirken en çok israf konusunu konuşanların, 22 yıl sonra ciddi denetimin yapılamaması, Bedelini ödeyen Halka zam olarak yansıyor. 1970'li yıllarda konuşulmaya başlanan kamu kurumlarındaki israf günümüzde, Araştırmalar ve rakamların dilinden ifade edecek olursak, Gayrisafi Milli Hasılanın yüzde 25'ine denk geliyor. 26 Temmuz 2021 tarih itibariyle. (Ekonomist B.) Yıl olmuş 2023 sizce israf arttı mı, azaldı mı? Siz cevap verin. Ülkede israfın önlenmesi halinde ekonomik sorunların tamamen çözüme kavuşacağını ön görüyoruz. İşte o zaman, Yeniden Refah Partisi olarak ve Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan liderliğinde, Bütçe açığını vergi ve zamlar ile kapatma yoluna gitmeyeceğiz. Emeklisi de, Memuru da, İşçisi de, dul ve yetimi yüksek enflasyon ve Bütçe açığı altında ezilmeyecek. Enflasyon diye bir sorun kalmayacak. Emeklilerimizin yılbaşına kadar bekleyecek durumu kalmamıştır. Emekli feryat ediyor. Üretici, Çiftçi feryat ediyor. Yazın ortasında bir kg meyve alamayacak duruma düştü vatandaş. Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Dolar yerinde durmuyor diye yakınmakta. Enflasyondan, kira ve gıda fiyatlarının artışından şikâyet eden Sayın Cevdet Yılmaz. Türkiye’deki makam aracı sayısı 125 bin olmuş. Bu kadar mı? Maliye Bakanlığı verileri, Milyarlarca Liraya, ayrıca araç kiralanıyor. AKP iktidarında devletteki vahim makam araç saltanatı. Kamunun kara taşıtı kiralama gideri bir yılda yüzde 81, hava taşıtı kiralama gideri yüzde 389 artmış. Kamuda taşıt satın alma giderleri yüzde bin 228 on iki kata katlanmış. Kamuda akaryakıt giderleri yüzde 140’ı aşmış. 22 yıldır sanki AKP iktidarda değilmiş gibi hareket ediyor. Bundandır ki zam üstüne zam furyası devam ediyor. Edecekte. Çare Milli Görüş. Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir