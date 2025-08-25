Türkiye’de kamu kuruluşlarının kullandığı araç sayısı son yıllarda hızla arttı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; 2021’de 111 bin 122 olan sayı, 2023’te 116 bin 904’e yükseldi. 2025 itibarıyla bu rakam 130 bin seviyesine ulaştı. Aynı dönemde yalnızca araç kiralama için yaklaşık 1,9 milyar TL harcama yapıldı.

Satış Düşük, Alım Yüksek

2024’ün ilk altı ayında araç satışından elde edilen gelir 5 milyon TL’de kalırken, yeni araç alımları için 161 milyon TL harcandı. Satılan araç sayısı, alınanların yanında sembolik düzeyde kaldı.

Türkiye Birkaç Kat Önde

Türkiye’deki kamu araç sayısı, ekonomik büyüklüğü daha fazla olan Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir fark ortaya koyuyor. Almanya’da yaklaşık 9 bin, Fransa’da 8 bin, Japonya’da 10 bin ve İtalya’da 29 bin kamu aracı bulunuyor.

Sadece Alım Değil, İşletme Maliyeti De Yüksek

Kamu araçlarının bütçeye etkisi yalnızca alım giderleriyle sınırlı değil. Akaryakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri de önemli bir yük oluşturuyor. Türkiye’de kullanılan üst segment bir aracın deposu yaklaşık 3 bin 765 TL’ye doluyor. 130 bin aracın yalnızca bir kez yakıtla doldurulması, toplamda 489 milyon TL’yi aşan bir harcamaya denk geliyor.