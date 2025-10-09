Kamu çalışanlarının kaynaşmasını sağlamak, kurumlar arası iş birliğini artırmak ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunlarında, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı şampiyonluk elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, eğitim camiasının akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerde de örnek olmaya devam ettiğini belirterek, şampiyon takım arkadaşlarını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.