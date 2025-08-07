Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı. 600 bine yakın kamu işçisini kapsayan düzenleme ile zam oranları netleşti. Ödemeler, kurumların bütçe imkanları doğrultusunda gecikmeden yapılacak.

Zam Protokolü İmzalandı

Kamu işçisinin zam görüşmeleri sonuçlandı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile ayrı ayrı imzalanan 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında, kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarındaki yaklaşık 600 bin işçinin mali ve sosyal hakları belirlendi.

Brüt Ücret 42 Bin TL’ye Tamamlandı

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücretleri 42 bin liranın altında olan işçilerin ücretleri 42 bin liraya yükseltildi. Brüt ücretleri 42 bin liranın üzerinde olan işçilere ise aylık 1200 lira seyyanen zam yapıldı.

Birinci Yıl İçin Yüzde 24 + 11 Zam

İşçilerin brüt ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 24 oranında zam yapıldı. Aynı yılın ikinci 6 ayında ise ücretlere 1500 lira seyyanen zam uygulandı. Bu artışın ardından brüt ücretlere yüzde 11 oranında ek zam yapıldı.

İkinci Yıl Zammı Yüzde 10 ve Yüzde 6

Toplu iş sözleşmelerinin ikinci yılı için, birinci 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda ise yüzde 6 oranında zam öngörüldü.

Enflasyon farkı da dikkate alınacak. 2025’in ikinci yarısı ve 2026’nın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranları, belirlenen zam oranlarını aşarsa, fark bir sonraki dönem zammına eklenecek. Aynı şekilde, 2026’nın ikinci yarısında enflasyonun belirlenen oranı aşması halinde, aşan kısım ikinci yılın son 6 ayındaki ücretlere, takip eden ayın ilk gününden itibaren yansıtılacak.

Ücret Farkları Gecikmeden Ödenecek

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret farkları ile diğer tüm ödemeler, ilgili kurumların bütçe imkanları doğrultusunda geciktirilmeden işçilere ödenecek.