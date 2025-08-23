Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmede uzlaşıya varılamayan hususları görüşmek üzere toplandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi ise toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.





Karara İtiraz Edilemeyecek

Heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 5 gün boyunca çalışacak. 11 üyeden oluşan kurul, kararları oy çokluğuyla verecek. Heyetin toplantı yapabilmesi için en az 8 üyenin katılması gerekiyor. Hakem Kurulu'nun karar vermesi için son gün 27 Ağustos Çarşamba. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Zam Teklifi Neydi?

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.