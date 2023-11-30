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Yozgat'ta kamu görevlilerinin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olabilmeleri için yarın saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor. Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar, görevlerinden istifa etmeden aday olabilecek.

31 Mart 2024'te gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için kamu görevlilerinin aday olabilmesi için son başvuru tarihi yarın saat 17.00 olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 27 Ekim tarihli Resmi Gazete kararına göre, seçimin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlenmiş olup, aday olmak isteyenlerin en geç 1 Aralık saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

Kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birlikler ve bunların üst kuruluşlarında görev alanlar ile katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, yarın mesai bitimine kadar görevlerinden ayrılmalıdır.

Adaylık için kamu görevlileri, yasal düzenlemelere uygun olarak istifa ya da emeklilik dilekçelerini belirtilen tarihe kadar sunmalıdır. Ancak, YSK'nin önceki yıllardaki kararlarına göre, bazı durumlarda aday olabilmek için görevden ayrılma şartı aranmamaktadır. Örneğin, belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, görevlerinden istifa etmeden aday olabilirler.

Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar için ise adaylık için istifa etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, milletvekilleri seçildikleri takdirde, 15 gün içinde hangi görevi üstleneceklerine dair tercihte bulunmalıdır; aksi takdirde, yeni seçildikleri görevi reddetmiş sayılacaklardır.