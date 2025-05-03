Gerçekleştirilen ziyaretlerde, kamu çalışanlarının sorunları yerinde dinlenirken çözüm önerileri hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Çalışkan’dan Yozgat Ziyareti

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Ziyaret boyunca çalışanların taleplerine kulak veren sendika heyeti, örgütlü gücün sahadaki önemine dikkat çekti.

Çalışkan’dan Yozgat Ziyareti3

Genel Başkan Kenan Çalışkan, gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Üyelerimizle birebir görüşmek, sahadaki gerçek ihtiyaçları görmek adına çok kıymetliydi. Tüm mesai arkadaşlarımıza ilgileri için teşekkür ederiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi