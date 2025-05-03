Gerçekleştirilen ziyaretlerde, kamu çalışanlarının sorunları yerinde dinlenirken çözüm önerileri hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret boyunca çalışanların taleplerine kulak veren sendika heyeti, örgütlü gücün sahadaki önemine dikkat çekti.

Genel Başkan Kenan Çalışkan, gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Üyelerimizle birebir görüşmek, sahadaki gerçek ihtiyaçları görmek adına çok kıymetliydi. Tüm mesai arkadaşlarımıza ilgileri için teşekkür ederiz” dedi.