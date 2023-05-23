13 Mart tarihinde yürürlüğe giren yapılandırma yasasıyla, devlete olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi. Cumhurbaşkanı'nın başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisini kullanacağı öğrenildi.

HAZİRAN SONUNA KADAR UZATILACAK

Bu noktada haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Böylelikle yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak. Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı.

PEŞİN YA DA TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor. Kapsadığı Borçlar tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. Haber Merkezi