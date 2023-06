Kurbanın paylaşma, dayanışma, yardımlaşma demek olduğunu söyleyen Genel Başkan Vekili Yılmaz, bu yıl yurt içi kurban bağışlarının büyük bölümünü deprem bölgeleri ve depremzedelere ulaştıracaklarını belirtti.

Yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen Türk Kızılay, kurban kampanyasıyla da hem ibadetin yerine getirilmesini sağlayacak hem de gerçek ihtiyaç sahibine ulaşılmasını sağlayacak. Kurban döneminde depremzedelere daha fazla ulaşabilmeyi amaçladıklarını belirten Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay olarak bu yıl yurt içi kurban bağışlarının büyük bölümünü ağırlıklı olarak deprem bölgeleri ve depremzedelerimize ulaştıracağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine kavurma konservelerimiz olacak ama aynı zamanda deprem bölgelerine taze et ulaştırabilmenin de gayretini göstereceğiz. Kurban bağışlarının üçte birini taze et olarak deprem bölgesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Elbette taze etlerin her biri şoklanarak, hijyenik koşullarda, sadece kurban döneminde iletilecek. Bunların bir kısmını 2 kilogramlık paketler halinde direkt konteynırlara teslim edeceğiz. Bir kısmını da aşevlerimizde kavurma haline getirip bayram süresince depremzedelerimize ikramlarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca daha uzun süre saklama imkânı olan kavurma konservelerimizi de yıl boyu hem depremzedelerimiz hem de sistemimizde kayıtlı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." dedi.

VEKÂLET SAHİPLERİNİN İSİMLERİ OKUNUYOR

Kesimlerin din görevlileri ve noter huzurunda gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, "Kurban kesimi sırasında mutlaka vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunuyor ve bu süreç videoya çekiliyor. Kesimden sonra etler, sağlıklı koşullarda doğru ihtiyaç sahiplerine iletiliyor.” diye konuştu.

Kurban kesilen ülkeler arasında Filistin, Yemen, Bosna Hersek, Somali gibi ülkelerin bulunduğunu aktaran Yılmaz, her bağışı birer emanet gibi gördüklerini ve bunun gereğini yerine getirebilmek için kesimden dağıtıma kadar tüm aşamaların İslami usullere uygun, hijyenik ve veterinerler kontrolünde yapıldığının altını çizdi ve çok titiz hareket etmeye çabaladıklarını dile getirdi.

“KURBAN PAYLAŞMA, DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA DEMEK”

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Yılmaz, şunları söyledi: "Kurban paylaşma, dayanışma, yardımlaşma demek. Bağışçılarımız gönül rahatlığı içerisinde kurban emanetlerini Türk Kızılay’a verebilirler. Hem hijyenik koşullarda, dini vecibelerini yerine getireceklerinden hem de bu emanetlerin gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından emin olabilirler. Çalışanlarımız ve gönüllülerimizle her yıl bunun sözünü veriyoruz."

Türk Kızılay’ın kurban hisse bedellerinin yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı 2 bin 650 lira olduğunu hatırlatan Yılmaz, kurban vekâletlerini vermek isteyenlerin bankalardaki Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr internet adresi, 168 ücretsiz çağrı merkezi, mobil uygulama ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubeleri aracılığıyla bağışta bulunabileceklerini ifade etti.

Kurban vekâletini verenlere ilk olarak vekâletin alındığına dair SMS gönderildiğini anımsatan Yılmaz, kurban kesildikten sonra da kesildiğine ilişkin ihtiyaç sahipleri adına teşekkür edilen bir başka bilgilendirme mesajı iletildiğini kaydetti. Haber Merkezi