'2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları' projesi ile önceden düzenlemiş olduğu kargo kampanyasının kapsamını genişleten PTT AŞ, tüm emeklilere yönelik kampanyasını sürdürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanında posta, kargo, bankacılık ve e-ticaret alanlarında faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, emekli vatandaşlar için başlattığı özel kampanyasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının Emekliler Yılı olarak ilan edilmesinin ardından PTT AŞ düzenlediği kampanya ile emekli vatandaşlara destek olmayı amaçlıyor.

Tüm emekli vatandaşlar, kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Bu kapsamda emekli vatandaşlara standart taşıma ve adrese teslim hizmetler için ayda en fazla 5 adet yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Emekli vatandaşlar söz konusu indirimden PTT iş yerlerine gelerek ve T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde yararlanabilecekler.

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, detaylı bilgiye PTT AŞ’nin resmî internet sitesi www.ptt.gov.tr üzerindeki duyurular bölümünden ve PTT AŞ iş yerlerinden ulaşabiliyor.