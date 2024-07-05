Yozgat İl Jandarma KomutanlığıReflektör Tak Görünür Olkampanyası kapsamında traktör, biçerdöver ve tarım araçlarına yönelik trafik denetimlerine devam ediyor.

Reflektör Dağıtımı Yapıldı

Jandarma ekipleri il genelinde mevsimsel tarım faaliyetlerinin artması nedeniyle olası trafik kazalarını engellemek için sürücüleri uyarıyor.

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Reflektör Dağıtımı Yapıldı1

İl Jandarma Komutanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat Trafik Jandarması sorumluluk sahasında bulunan karayollarında il genelinde, mevsimsel tarım faaliyetlerinin artması nedeniyle olası trafik kazalarını engellemek, görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak maksadıyla biçerdöver, traktör ve karayollarında seyreden tarım araçlarına yönelik denetim ve kontrol faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet esnasında sürücülere bilgilendirme yapılarak ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası kapsamında reflektör dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca söz konusu faaliyet ulusal basın tarafından video ve fotoğraflama yapılarak haber kapsamında çekim yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Alpaslan Demir