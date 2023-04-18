Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, LÖSEV Ankara Şubesi Yöneticileri Tural Yağmur Dinç, Berfin Yazıcı ve İrem Güzel’i makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Lösemili Çocuklar Vakfının yöneticileri tarafından Kaymakam Samet Serin’e Ramazan bağışlarınızla fitre ve zekâtlarınızla önce çocuklar iyileşsin yardım kampanyası hakkında bilgiler verildi.

“ZEKÂTINIZ BİR ÇOCUĞU İYİLEŞTİRSİN”

Yapılan bağışların her kuruşunun şeffafça hesabının verildiğini hatırlatan LÖSEV Ankara Şubesi Yöneticisi Tural Yağmur Dinç, “Desteklerinizi bekliyoruz. Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir. Bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiç bir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, Ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir. Lösemi ve kanser ile zor günler yaşayan aileler Ramazan Ayında da mücadelesini sürdürüyor. LÖSEV, her ailenin evinde sıcak yemek pişebilsin, çocuklar sağlıklı beslenebilsin diye desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Lösemi ve kanser hastaları için olmazsa olmaz gıdalar, Ramazan paketleri 81 ildeki ailelerin evlerine kadar ulaştırıyoruz” dedi.

Yönetici Tural Yağmur Dinç yapılan yardımlar hakkında şu açıklamalarda bulundu; “Bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiç bir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, Ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir. Bu Ramazan, siz de lösemili çocuklarımıza koli koli mutluluk hediye edebilirsiniz. Ramazan ayı boyunca iletilmek üzere birçok temel ihtiyacın yer aldığı koli seçeneklerinde kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok çeşit bulunuyor. LÖSEV’e kayıtlı ailelere gönderilmek üzere ‘Ben de bir koli almak istiyorum’ diyorsanız; Acil Yardım Paketi, orta aile paketi, büyük aile paketi, mutlu aile paketi, çok sevinçli ve zengin büyük aile paketi kolilerinden bütçenize göre tercih yapabilirsiniz. Detaylı bilgiye www.losev.org.tr sitesinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz."

Kaymakam Serin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek LÖSEV Vakıf yöneticilerine teşekkür etti. Melike Aslı Arslan

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yöneticileri tarafından Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin’e ziyaret gerçekleştirilerek yapılan yardımlar konuşuldu.

Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, LÖSEV Ankara Şubesi Yöneticileri Tural Yağmur Dinç, Berfin Yazıcı ve İrem Güzel’i makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Lösemili Çocuklar Vakfının yöneticileri tarafından Kaymakam Samet Serin’e Ramazan bağışlarınızla fitre ve zekâtlarınızla önce çocuklar iyileşsin yardım kampanyası hakkında bilgiler verildi.

“ZEKÂTINIZ BİR ÇOCUĞU İYİLEŞTİRSİN”

Yapılan bağışların her kuruşunun şeffafça hesabının verildiğini hatırlatan LÖSEV Ankara Şubesi Yöneticisi Tural Yağmur Dinç, “Desteklerinizi bekliyoruz. Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir. Bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiç bir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, Ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir. Lösemi ve kanser ile zor günler yaşayan aileler Ramazan Ayında da mücadelesini sürdürüyor. LÖSEV, her ailenin evinde sıcak yemek pişebilsin, çocuklar sağlıklı beslenebilsin diye desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Lösemi ve kanser hastaları için olmazsa olmaz gıdalar, Ramazan paketleri 81 ildeki ailelerin evlerine kadar ulaştırıyoruz” dedi.

Yönetici Tural Yağmur Dinç yapılan yardımlar hakkında şu açıklamalarda bulundu; “Bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiç bir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, Ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir. Bu Ramazan, siz de lösemili çocuklarımıza koli koli mutluluk hediye edebilirsiniz. Ramazan ayı boyunca iletilmek üzere birçok temel ihtiyacın yer aldığı koli seçeneklerinde kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok çeşit bulunuyor. LÖSEV’e kayıtlı ailelere gönderilmek üzere ‘Ben de bir koli almak istiyorum’ diyorsanız; Acil Yardım Paketi, orta aile paketi, büyük aile paketi, mutlu aile paketi, çok sevinçli ve zengin büyük aile paketi kolilerinden bütçenize göre tercih yapabilirsiniz. Detaylı bilgiye www.losev.org.tr sitesinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz."

Kaymakam Serin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek LÖSEV Vakıf yöneticilerine teşekkür etti. Melike Aslı Arslan