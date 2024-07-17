Yozgatlı İş İnsanı Sefa Öcal, Yozgat Şehir Hastanesinde yeni kurulacak olan çocuk kütüphanesine kitap bağışı ve kurum içinde düzenlenen futbol turnuvasına da sponsorluk desteğinde bulundu.

Yozgat Şehir Hastanesi çocuk servisi katında uzun süreli tedavi gören hasta çocuklar ve refakatçileri için oluşturulacak olan kütüphane için yapılan kurum içindeki kampanyaya, İş İnsanı Sefa Öcal da destek vererek kitap bağışında bulundu.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçtiğimiz hafta kurum içi futbol turnuvamızı başlattık, müsabakalar devam ediyor. İş insanı, hemşehrimiz Sefa Öcal turnuvada oyunculara sponsor olarak büyük destek vermiştir. Bugün de çocuk servisimizde kuracağımız kütüphanemiz için kitap bağışında bulunmuştur. Kendisine hastanemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Başhekim Kozan’a ve yönetim ekibine teşekkür eden Sefa Öcal, “Yozgat Şehir Hastanesi, Yozgat için büyük bir şans. Sosyal aktivitelerde bizimde çorbada tuzumuz olsun misali ufak bir katkı yapma şansımız oldu. Tekrar Başhekimimiz ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başhekim Kozan, katkılarından dolayı İş İnsanı Sefa Öcal’a plaket taktim etti.