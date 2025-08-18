Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de Erciyes Dağı’nda Tekir Yaylası’nda kiraladıkları çadırda kamp yapan M.K. (46) ile eşi F.K.’den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çift, çadır içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.

Sağlık ekipleri, M.K. ile eşi F.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA