Yapılan programlar hakkında açıklamada bulunan Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Gençlerimiz, Medeniyet, Tarih ve Kültür kampları kapsamında Tekirdağ ve Edirne’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezip, Çanakkale Destanı’nın yazıldığı Şehitlik, Conk Bayırı, Şehitler Abidesi’ni görme fırsatı buldular” dedi.

“KARDEŞLİK İKLİMİ OLUŞTURDU”

Geziye katılan gençlerin kültürel farklılıkların zenginlik olduğunu gördüklerini söyleyen Müdür Sapmaz, “Bakanlığımız Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce; Gençlerimizi tarih ve medeniyet mirasımızla buluşturarak milli tarih şuuru kazandırmak, gençlerimizin aralarındaki birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını geliştirecek ortamı hazırlamak, ülkemizin tarihi, kültürel, manevi mekânlarını görmelerini sağlamak amacıyla Yozgat, Tekirdağ, Çanakkale programını gerçekleştirdik. Gençlik merkezi faaliyetlerimize aktif katılan Sorgun, Boğazlıyan, Yerköy ve Yozgat merkezden gençlerimizle tarihin derinliklerine bir seyir oldu. Edirne ve Çanakkale’yi dolu dolu gezen gençlerimiz değişik illerden gelen gençlerimiz kamp ortamında bir kardeşlik iklimi oluşturdu. Kültürel farklılıkların zenginlikler olduğunu gördüler. Devletimizin gençlere verdiği değeri hissettiler. Görerek yaşayarak öğrendiler. Güçlü Türkiye için kendilerinin de bu ülkeye katacaklarını yeni Çanakkale ruhunu hissettiler. Gençler tam bağımsız, teknoloji, ekonomide, yerli ve milli lider bir Türkiye için yapacaklarının olduğunu söylediler. Gençlere değer veren ve gezi programları ile gençlerinin yerinde öğrenmelerine katkı sağlayan Gençlik Spor Bakanlığı ve yerelde Yozgat Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler” ifadelerine yer verildi. Zekiye Doğan