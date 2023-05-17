Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yozgat Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik Kampları hakkında bilgilendirici bir açıklamada bulundu.

Gençlerin yeni keşiflere çıkabileceği projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Müdür Sapmaz, kampla ilgili bilgi vererek, doğa ve çadır kampları ile çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gençlere unutamayacakları bir dönem yaşatacağını söyledi.

“SON TARİH 16 HAZİRAN”

Gençlik Hizmetleri Yozgat İl Müdürü Ali Sapmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl düzenlenen gençlik kampları için başvurular 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı. Doğa ve Çadır kamplarımızda çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacağınız bir dönem yaşamak ve birbirinden güzel hikâyeler biriktirmeniz için son başvuru tarihi 16 Haziran 2023’dür” dedi.

“SEYAHAT VE SAĞLIK SİGORTASI YAPILACAK”

Kampların ücretsiz olduğunu bildiren Müdür Sapmaz, “Katılacakların ulaşım dâhil tüm ihtiyaçları Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Ayrıca katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecektir. Çadır kampına katılmaya hak kazananlar ulaşımlarını kendileri sağlayacak olup, ulaşım ücretleri Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Gençler, yaş şartının uygun olması koşulu ile Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kamplarına sadece birer kez katılabilecektir. Kamplara 12 ve 25 yaş aralığındaki tüm gençler başvuru yapabilecektir” ifadelerini kullandı.

“3 YIL GİDEMEYEN ÖNCELİK TANINACAK”

Sapmaz açıklamasının devamında şu şekilde konuştu; “Kamp başvurularının değerlendirilmesinde; Aile aylık net geliri 8 bin 506 liranın (2023 asgari ücret) altında olanlara, Gençlik Merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, kamplarımıza katılmak amacıyla üç yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara öncelik tanınacaktır. Ayrıca şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecektir. Yukarıda belirtilen hususlar dâhilinde katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecek olup belge ibraz etmeyenlerin başvuruları iptal edilecek, yerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır.”

“E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR”

Gençlik kampları hakkında bilgi almak isteyen gençleri aydınlatan Sapmaz, “Gençlik Kamplarına katılacakların kamplara atamaları, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurular 16 Mayıs-16 Haziran 2023 tarihleri arasında https://gencizbiz.gsb.gov.tr adresinden veya E-Devlet aracılığı ile elektronik başvuru yoluyla yapılabilecektir. Gençlik kampları hakkında bilgi almak için https://genclikkaplari.gsb.gov.tr adresini ziyaret edebilir, başvurular ile ilgili merak ettiğiniz sorulara cevap alabilmek için en yakın Gençlik Merkezine başvurabilirsiniz” diye konuştu. Melike Aslı Arslan