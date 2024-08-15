Kâmile Suat Ebrem, Müjde Ar isimli sanatçıdır.

Müjde Ar, gerçek adıyla Kâmile Suat Ebrem, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biridir. 1980'li yıllarda sinemaya kazandırdığı karakterlerle kadın temsiline farklı bir boyut getiren Ar, Türk sinemasında önemli bir yer edinmiştir.

ERKEN YAŞAM VE KARİYER BAŞLANGICI

Aysel Gürel ve gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Müjde Ar, oyuncu Mehtap Ar'ın ablasıdır. Sanat hayatına sekiz yaşında Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak adım atan Ar, 1970'lerin başlarında tiyatro, fotoroman, fotomodellik ve mankenlik yapmıştır. Halit Refig'in yönetmenliğini üstlendiği ve Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanından uyarlanan 1975 yapımı "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Bihter rolüyle büyük bir çıkış yakalamış, ardından sinemaya adım atmıştır.

SİNEMA VE TİYATRODA UNUTULMAZ PERFORMANSLAR

1980'li yıllarda Atıf Yılmaz'ın "Deli Kan" (1980) ve Ömer Kavur'un "Ah Güzel İstanbul" (1981) gibi önemli yapımlarında rol alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Cinselliğinden çekinmeyen ve zor roller üstlenen Ar, bu dönemde "Göl" (1982), "İffet" (1982), "Şalvar Davası" (1983), "Dağınık Yatak" (1984), "Fahriye Abla" (1984), "Dul Bir Kadın" (1985), "Adı Vasfiye" (1985), "Kupa Kızı" (1986), "Aaahh Belinda" (1986), "Teyzem" (1986), "Asılacak Kadın" (1986), "Afife Jale" (1987) ve "Arabesk" (1988) gibi önemli filmlerde performans sergilemiştir.

SON DÖNEM PROJELERİ VE ÖDÜLLER

Müjde Ar, 1997 yapımı "Ağır Roman"da Tina karakterini, 2000 yapımı "Komser Şekspir"de emektar bir hayat kadını rolünü ve 2004 yapımı "Eğreti Gelin"de ise yaşına uygun olmayan bir davranış sergileyen "İffet" karakterini canlandırmıştır. 40 yılı aşkın sanat hayatında Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Halit Refig, Osman F. Seden, Nejat Saydam, Kartal Tibet, Ertem Eğilmez, Şerif Gören, Sinan Çetin, Ömer Kavur ve Mustafa Altıoklar gibi ünlü yönetmenlerle çalışmıştır. 1986 yılında "Adı Vasfiye" ve "Aaahh Belinda", 1993 yılında "Yolcu" filmleri ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanmış, 1997 yılında Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2008 yılında Altın Kelebek 35. Yıl Özel Ödülü ile onurlandırılmıştır.

MEDYA VE TOPLUMSAL ETKİLER

2007-2009 yılları arasında NTV'de "Haydi Gel Bizimle Ol" adlı programı sunmuştur. 2008 yılında "Adıyamanlılar hâlâ mağarada yaşıyor" ifadesi nedeniyle Adıyaman ve İlçeleri Dayanışma Derneği tarafından hakkında dava açılmıştır.

GÜNÜMÜZDEKİ ÇALIŞMALARI VE ÖZEL HAYATI

2020 yılında Bodrum'da yaşadığı gürültü kirliliğine karşı Gürültüsüz Yaşam Platformu'nu kurmuş, bu hareketi dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say tarafından desteklenmiştir. İlk evliliğini 21 yaşında yönetmen Samim Değer ile yapmış, kısa sürede boşanmıştır. Müjde Ar, uzun yıllar müzisyen Attila Özdemiroğlu ile beraberlik yaşamış, 1995'te Ercan Karakaş ile ilişkiye başlamış ve 2005'ten itibaren evli kalmıştır.