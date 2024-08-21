Kamala Harris'in Hayatı ve Kariyeri

Kamala Harris, 20 Ekim 1964'te California'nın Oakland şehrinde dünyaya geldi. Annesi Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen bir biyolog, babası ise Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen bir ekonomi profesörüdür. Harris, kültürel çeşitliliğin verdiği avantajları kariyerinde etkili bir şekilde kullanarak, hukuk alanında önemli başarılara imza attı.

San Francisco'da uzun yıllar savcı olarak görev yapan Harris, 2010 yılında California Başsavcılığına adaylığını koyarak eyalet tarihinde bu göreve seçilen ilk siyahi ve ilk kadın başsavcı oldu. 2014'te ikinci dönem için yeniden seçildi.

2016'da California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör olan Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti aday adayları arasında yer aldı. Ancak ön seçimlerde elendi. Sonrasında Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak seçtiğini açıkladı.

Harris'in Başkan Yardımcılığı Dönemi

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçiminde Biden ve Harris'in zaferiyle, Harris 49. Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu unvanla ABD tarihine geçen ilk siyahi, Güney Asya kökenli ve kadın başkan yardımcısı oldu. Görev süresi boyunca 19'dan fazla ülkeye seyahat etti, 150'den fazla liderle görüştü ve Biden ile birlikte ekonomiye yatırım yaparak istihdamı artırma çabalarına öncülük etti.

Öne Çıkan Mücadeleleri ve Başarıları

Harris, kariyeri boyunca ırkçılıkla, cinsiyetçilikle mücadele etti ve kürtaj ile LGBTQ haklarının savunucusu olarak öne çıktı. Senato'da, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman ülkelerden seyahat yasağına karşı gösterdiği tepki ve Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmalardaki aktif rolüyle tanındı.

Bu süreçte Adalet Bakanı William Barr'ı "Mueller raporu" üzerine sorgulaması, Harris'in medya ve kamuoyunda geniş yankı bulmasını sağladı. Ayrıca Senato Yargı Komitesi, İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesi'nde görev aldı.

Kamala Harris, ABD'de siyasi arenada önemli bir figür olarak, tarihi bir başkanlık seçimine hazırlanıyor.