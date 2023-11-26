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Yaşadıkları kalp hastalığı nedeniyle Türkiye’nin farklı şehirlerinden Hacettepe’ye sevk edilen çocuklar, organ bağışı sırasına alındı. 10 çocuktan 3’ü kalp-akciğer pompasına bağlı bir şekilde yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ediyor. Öte yandan normal şartlarda hastayı 9 ila 10 gün hayatta tutan kalp-akciğer cihazına bağlı çocuklardan biri 3, diğer ikisi ise 1 aydır hayatlarına bu şekilde tutunuyorlar.

“NAKİL BULUNAMAZSA DURUM ÇOK İYİ GÖRÜNMÜYOR”

Kalp nakli bekleyen 10 yaşındaki kızı Esra Çelik’in kalp ve akciğer pompasına bağlı bir şekilde yaşadığını belirten baba Abdullah Çelik, 2 yıldır kalp hastası olan kızının geçtiğimiz aralık ayından bu yana kalp nakli sırası beklediğini dile getirdi.

Çelik, kızının hastalığa yakalanmasını tesadüfen hastanede fark ettiklerini belirterek, ilk süreçlerde tedaviye olumlu yanıt veren kızının ilaçlarla bir yıl boyunca düzenli tedavi aldığını aktardı.

Kızının yaşadığı hastalık sürecine ilişkin detaylara yere veren Çelik, “Geçenaralık ayında tekrar aldığı bir enfeksiyon sonucu hastalığın ilerlediği fark edilip Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevki yapıldı. Buraya sevk yapıldığında fark edildi ki kalp değerleri bayağı bir düşmüş, yüzde yirmi seviyelerine düşmüş ve acilen nakil listesine alındı. Ne yazık ki nakil bulunamazsa durum çok iyi görünmüyor” dedi.

“ÇOCUKLAR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR”

Bir diğer kalp hastası henüz 3 yaşındaki İbrahim Ayaz Kemerkaya’nın babası İsmail Kemerkaya, hastalığın 11 ay önce teşhis edildiğini ve yaşadıkları durumun zor olduğunu dile getirdi.

Kalp nakli bekledikleri için hastaneden ayrılamadıklarını söyleyen Kemerkaya, “Doktorlar bu çocukların nakilden başka kurtuluşu yok diyor. Nakil çıkarsa şu anda normal hayatlarına devam edebilirlermiş. Bu süreçte çocukların geçirdiği kanamalar oluyor. Çocuklar bir nevi yaşam mücadelesi veriyorlar” dedi.

“9 AYDIR ANKARA’DAYIZ”

15 yaşındaki Berat Boğa’nın annesi Suna Boğa ise kalp hastalığının öksürme ve kusma ile başladığını hatırlatarak, “Hastaneye yatırdığımızda kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Şu an burada kalp nakli bekliyoruz. 9 aydır Ankara’dayız. Duyarlı insanların nakil bağışlamasını istiyorum” dedi.

“ŞU ANDA KIZIMIN KALBİ SADECE TİTRİYOR, ATMIYOR”

4 yaşındaki Ahsen Çoban’ın babası Altan Çoban, kızının kalbinin 2 kez durduğunu, hastalığın artması nedeniyle 25 kalp-akciğer pompasına bağlı yaşadığını vurgulayarak, “Şu anda kızımın kalbi sadece titriyor, atmıyor. Hepsi durdu. Duyarlı vatandaşlarımızdan nakil bekliyoruz. Bu hastalık bir enfeksiyonla başladı. Enfeksiyon kalp duvarına yapışarak kaslarını tamamen bitirdi. Şu anda yapacak hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

Meryem Zülal Selvi’nin babası Ali Cahit Selvi de insanların organ nakli konusunda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Selvi, organ nakli bilincinin artması için kurumların üzerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

“ERKEN DÖNEMDE BOYUTLARINA UYGUN BİR KALP ÇIKMAZSA NE YAZIK Kİ BU HASTALARI KAYBEDECEĞİZ”

Bu 10 çocuğun kalpleri dışındaki diğer organlarında herhangi bir problem olmadığını aktaran Kesici, hastalar çocuk olduğu için nakil yapılacak kalbin boyutunun da uygun olması gerektiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne yazık ki beyin ölümü olmuş çocuklardan yapabiliyoruz. Biz de hastaları takip ediyoruz ve beyin ölümü tanısı koyuyoruz. Bu hekimler ve aileler için çok üzücü ve yıkıcı bir durum ama bu acının içerisinde beyin ölümü olmuş hastaların organları bağışlanarak başla ailelerin mutluluğuna, başka hastaların hayatlarının devam etmesine vesile olabilir. Şu an hali hazırda erken dönemde boyutlarına uygun bir kalp çıkmazsa ne yazık ki bu hastaları kaybedeceğiz.”

Doç. Dr. Kesici, toplumu organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.