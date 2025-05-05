İzzet Çapa, İstanbul'da 3 Ocak 1965'te doğdu. Babası fabrikatör Bedii Çapa ve annesi modacı Gürnar Uğurlu'dur. Çocukluğu Beşiktaş ilçesinde geçti. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde yarıda bıraktı.

1983-1986 yılları arasında şarkıcı Sema Heper ile evli kaldı. Bu evlilikten sonra çift anlaşamayıp ayrıldı. Moda evi kurdu ancak iflas etti ve bu süreçte eşinden boşandı. Daha sonra annesinin gelinlik işi yapan şirketinin başına geçti.

İzzet Çapa, İstanbul'da birçok ünlü mekanı işletti; bunlar arasında 'Dedikodulu Meyhane', 'Akademi 14', 'Cahide', 'Joke Perestroyka', 'Al Jamal', 'Joke College', 'Joke Queen', 'Longtable' gibi yerler bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli zamanlarda Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde röportajlar yaparak dikkat çekti.

Televizyon kariyeri de olan İzzet Çapa, Skytürk 360 ve TV8 kanallarında 'İzzet Paşa' adlı sohbet ve eğlence programını hazırlayıp sundu.